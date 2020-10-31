Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım’dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor
31.10.2020 - 19:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede artan Covid-19 vakalarının ardından 3 Kasım’dan itibaren 10 gün süre ile ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Etiketler : avusturya,sebastian kurz,koronavirüs,covid-19,
743166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743166.aspx
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