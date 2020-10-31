İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
İngiltere'de sokağa çıkma yasağı!
31.10.2020 - 22:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar 4 haftalık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Etiketler : ingiltere,koronavirüs,sokağa çıkma yasağı,
743197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743197.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER