Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği ikazında bulundu. Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1. kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi.

4 SINIR KARAKOLU AÇILDI

Bu arada Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrail ve Zengilan şehirlerindeki Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak köylerindeki sınır karakollarına Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan askerleri, İran sınırında bulunan karakollarda görev yapmaya başladı.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak yine yardım istedi. Önceki görüşmelerde Putin, ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan’a yardım edemeyeceklerini; çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti. Rusya’nın desteğini alamayan Paşinyan, bu defa Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek yine Rusya’dan destek istedi. Paşinyan’ın sabah saatlerinde Putin’i aramasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Başbakan Paşinyan, Rusya’nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan’a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü” denildi. Paşinyan’a cevabı veren Rusya Dışişleri Bakanlığı “Çatışmalar Ermenistan’a sıçrarsa Rusya, Erivan’a tüm desteği sağlayacak” diyerek bir defa daha Paşinyan’ı reddetti.