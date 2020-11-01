Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsimsel grip aşısı olduktan sonra öldüğünü bildirdi. Kayıplar ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açtı. Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra hayatını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünde aşının etkisinin olmadığını bildirdi. Kore Tabipleri Birliği, hükûmetin grip aşısı programını ertelemesi gerektiğini öne sürüyor. 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, şu ana dek 11,5 milyon kişiyi aşıladı.