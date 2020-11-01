Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 200 bin 927 kişi öldü.

Vaka sayısı 46 milyon 432 bin 794'e çıkarken virüs belirlenen 33 milyon 522 bin 386 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 709 bin 481 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 402 bin 590 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın sebebiyle 236 bin 72 kişi hayatını kaybetti.

Birçok Avrupa ülkesi zor durumda.

En trajik manzaralardan biri İngiltere'de yaşanıyor.

Ülkede 5 Kasım Perşembe gününden itibaren 4 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İngiltere Başbakan Boris Johnson yakında hastalar arasında kim ölsün kim kalsın ayrımı yapılacağını duyurdu. Virüsün öngörülerden daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyen Johnson, önlem almazlarsa durumun çok daha kötü olacağı uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerdeki hastanelerin haftalar içinde kapasitelerini doldurma tehlikesi bulunduğunu ifade eden Johnson, "Can kaybı yüksek olacak ve sağlık uzmanları kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak." dedi.