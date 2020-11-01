Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.

5 Kasım Perşembe günü başlayacak ve dört hafta sürecek karantina öncesinde yine insanlar marketlere hücum etti.

Manchester, Londra ve Southampton başta olmak üzere tüm şehirlerde insanlar salgının ilk günlerinde yaşandığı gibi tuvalet kağıtları stokladı, market raflarını boşalttı.

Bazı marketlerin önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Tesco ve Asda gibi büyük market zincirleri yeterli sok olduğuna dair müşterileri uyarsa da pek etkili olmadı.

Bazı marketler de hükümetin karantina konusunda önceden kendilerini uyarmadığını, karantinaya hazırlıksız yakalandıklarını bildirdi.