Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği, 1302 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1348'e, vakaların 61 bin 115'e yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 38 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1300 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 640 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1246'ya, vakaların 115 bin 734'e, iyileşenlerin ise 105 bin 700'e çıktığı ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 14 kişinin hayatını kaybettiği, 950 kişinin enfekte olduğu, 823 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 871'e, vakaların 62 bin 45'e, iyileşenlerin sayısının da 35 bin 853'e yükseldiği aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 164 kişinin enfekte olduğu, 201 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vakaların 132 bin 720'ye, sağlığına kavuşanların da 129 bin 784'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.