Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Old Vic tiyatrosu cinsiyet eşitliği adı altında tuvaletlerde kadın-erkek ayrımını kaldırmış, bu uygulama daha sonra ülke genelinde yaygınlaşmıştı. Az sayıdaki kadın tuvaletleri önünde kuyruklar oluşması ve yoğun şikayetler üzerine hükümet, ayrımın yeniden getirilmesi için harekete geçti.

"KADINLARDAN ÇOK ŞİKAYET GELDİ"

Kamusal alanda sadece kadınların kullanabileceği tuvaletler açılacak. İngiltere Topluluklar Bakanı Robert Jenrick, “Kadınlara ayrı tuvalet bir ihtiyaçtır. Bu konu hakkında kadınlardan çok şikayet geldi. Onların izzet ve emniyetlerini sağlamak bizim görevimizdir” dedi.

Jenrick, kanunlara göre tuvaletlerin zaten ayrı olması gerektiğini, uygulamada da bu durumu geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.