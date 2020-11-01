Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk bölge olan Zanzibar'da başkanlık seçimlerinde, iktidar partisi Devrimci Parti'nin adayı Dr. Hussein Mwinyi, yüzde 76.29 oy alarak Başkan seçildi. Mwinyi, Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde tıp eğitimi almıştı. 29 Ekim'de yapılan seçimde Zanzibar'ın 8. Başkanı olan 54 yaşındaki Tanzanyalı politikacı, Milli Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu.

1966 doğumlu olan Hüseyin Ali Mwinyi 1985-1995 yılları arasında Tanzanya Devlet Başkanlığı yapan Ali Hasan Mwinyi’nin de oğlu. Ali Hasan Mwinyi Tanzanya’yı sosyalist politikalardan özel sektör ve serbest piyasa ekonomisine geçiren lider olarak biliniyor.

Doktora eğitimini Londra’da tamamlayan Dr. Mwinyi ülkesine döndükten sonra sağlık alanında kamuda çalıştı. 2000 yılından Tanzanya Parlamentosuna girdi. İktidar partisi Chama Cha Mapinduzi’nun önemli aktörlerinden biri oldu.

2012-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Türkiye-Tanzanya arasında yakın ilişkilerin tesis edilmesinde önemli roller üstlendi.

2014 yılından bu yana Savunma Bakanı olarak görev yapmaktaydı.

"Kendisini yarı Türk olarak tanımladığını" ifade eden Hüseyin Ali Mwinyi, TİKA ve sivil toplum kuruluşlarının Tanzanya’da yürüttükleri faaliyetlere yardımcı oluyor, Türkiye menşeili yatırımları her zaman destekliyordu.

Hüseyin Ali Mwinyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinde Türkçe "Tanzanya’ya hoş geldiniz. Burası sizin ikinci eviniz" mesajı vermişti.