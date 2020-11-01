Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Otele gelip yerleşen Ukrayna uyruklu Oleg Tatarchenko (54), kaldığı otel odasında duştan çıktıktan sonra yatağa uzandığı anda nefes darlığı yaşayıp, fenalaştı. Tatarchenko kötüleşince yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tatarchenko hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Tatarchenko’nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.