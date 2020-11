Türkiye Gazetesi

Al Jazeera’ye röportaj veren Macron, ülkede anti-semitizm ve her türlü ırkçılıkla mücadele ettiklerini belirtirken İslamofobi ile mücadeleyi zikretmemesi dikkati çekti.

Macron, ülkede karikatürler yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğu belirterek “Bu karikatürleri çizen Fransız hükûmeti değil. Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak” dedi.

Çizilen her karikatürü kişisel olarak desteklemediğini ancak karikatür çizme hakkının korunması gerektiğini aktaran Macron, bir konuşmasındaki “Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz” ifadesinin, kendisinin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürleri desteklediği şeklinde yorumlandığını, bunun doğru olmadığını savundu. Macron, Türkiye ile ilişkilerin sorulması üzerine “Dünyanın hiçbir liderine asla hakaret etmedim. Türklerin kendine seçtiği Cumhurbaşkanı’na saygılıyım. Türkiye’nin yanındayım.” dedi.

Türkiye’ye yönelik eleştirilerini tekrarlayan Macron, YPG/PKK’yı ima ederek “Türkiye dün müttefiklerimiz olanlara karşı mücadele etmek için Suriye’yi işgal etti ve hiçbir egemenliğe saygı duymadı” ifadelerini kullandı.