Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ”Filipinler’i etkisi altına alan Goni tayfunu sonucunda meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı
02.11.2020 - 04:58 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ”Filipinler’i etkisi altına alan Goni tayfunu sonucunda meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
743510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743510.aspx
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