Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, The Sun gazetesine verdiği beyanatta, “İnsanlarda paniğe yol açmak istemedim. Bu yüzden hastalığımı gizli tuttum” dedi. Gazete, Prens Willam’ın, her gün binlerce İngilizin koronavirüsten öldüğü sırada hastalığa yakalandığını ve saray tabipleri tarafından Norfolk’taki aile evinde tedavi edildiğini bildirdi. Kraliyet kaynakları, William’ın hastalığı ağır geçirdiğini ve 6 gün yattığını kaydetti. Karısı Kate Middleton’da hastalık görülmemiş. Hastalığın gizli tutulması tepki çekti. Bazıları, “Umarız koronavirüs tedbirlerine uymuş ve kimseyle temas etmemiştir” yorumunda bulundu.