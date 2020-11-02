Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı görevini devrelan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile ilk teması gerçekleştiriyor. Tatar ve Anastasiadis, yarın akşam bir toplantıda bir araya gelecek. Gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgâhında saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Yarın akşamki toplantı, liderler arasındaki ilk görüşme olacak.