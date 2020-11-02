Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra eğitim hastanesinde profesör Angus Dalgleish, mart ayındaki ilk karantinada Covid-19’un bilinmediğini, hastalığa dair insanlarda büyük korkular olduğunu ama şimdi durumun çok farklı olduğunu ifade etti. Yeni karantina kararını korkunç bir hata olarak nitelendiren Dalgleish, “Karantina öldürür, hem de Covid-19’dan daha çok. Covid-19’dan ölümler yüzde 1’den bile azdır. Bazı araştırmalar 500’de 1 olduğunu gösteriyor. İkinci karantina, insanlardaki gereksiz korkulara dayanılarak ilan edildi” dedi. Çoğu kişinin muhtemelen Covid-19’u geçirmiş olduğunu, bu yüzden sürü bağışıklığı yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Dalgleish, “Gerçek tehlike virüs değil, hükümetin mantıksız, panikle dolu ve diktatörce tepkisidir. Bu durum tüm milletin akıl sağlığı ve ülke ekonomisini tehlikeye düşürmüştür” ifadesini kullandı. İngiltere’de önde gelen 42 psikolog da hükümete bir mektup göndererek karantina döneminde intihar, alkolizm ve aile içi şiddet vakalarında büyük artış yaşanacağı uyarısında bulundu. Psikologlara göre süre uzadıkça tahribat da artacak.