Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Üniversitesine yönelik bombalı ve silahlı saldırı: 19 kişi hayatını kaybetti
02.11.2020 - 15:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan,
743611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743611.aspx
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