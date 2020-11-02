Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 75’e yükseldiği kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Türkiye’de korona vakaları görüldüğünden buyana yapılan testler sonucu kentte 4 bin 429 vaka sayısına ulaşılırken, 26 kişi yoğun bakımda, 5 kişi ise entübe. Ölenlerin sayısının 75’e yükseldiği bildirildi. Sadece bugün 4 kişinin korona virüsten öldüğü bildirildi.

