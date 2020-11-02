Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da yeni bir gençlik hareketi kuruldu. Azerbaycan Milli Marşı ve şehitler anısına saygı duruşu ile başlayan programda yeni kurulan Devam Ulusal Gençlik Hareketi hakkında bilgi verildi. Nihad Allahyarli, Natig Mehdiyev, Sara Recebli, Reyhan Camalova, Sabir Rustamov, Rasul Çunayev, Muhammed Türkmen ve Narmin Knyazlı tarafından başlatılan yeni hareketin temel amacının sosyo-politik süreçlerde aktif rol almak, yeni ve farklı projelerle gençlik ve spor politikasına katkıda bulunmak ve daha çok genci toplayarak Azerbaycan’daki reform sürecine fayda sağlayacağı kaydedildi.

Programda Nihad Allahyarlı oybirliğiyle Devam Gençlik Hareketi'nin başkanlığına seçildi. Nihad Allahyarli konuşmasında kendisine gösterilen güven için teşekkür ederek mevcut durumda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtuluşu için sürdürülen haklı davada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanında olduklarını vurguladı.