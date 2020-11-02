Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 195 artarak 76 bin 777’e ve ölü sayısı 18 artışla 1818’e yükseldi.

Kovid-19’dan 563 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 56 bin 875’e ulaştı.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus’ta vaka sayısı 100 bini aştı

Belarus’ta son 24 saatte 941 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 100 bini geçti.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 941 artarak 100 bin 400’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 989’a çıktı.

12 bin 11 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 212 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 87 bin 400 oldu.

Ülkede Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 900’ün üzerinde seyrediyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 47 artarak 67 bin 301'e ve ölü sayısının 2 artarak 573'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 159 artarak 64 bin 625 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 103 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 11 bin 96'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 10 bin 337'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 82 ölümün görüldüğü ülkede 677 kişinin tedavisi sürüyor.