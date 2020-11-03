Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 648 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 673 bin 686'ya yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 355 artarak 28 bin 828'e, sağlığına kavuşan sayısı ise 15 bin 331 artışla 1 milyon 251 bin 364'e ulaştı.

- Toplam test sayısı 62 milyona yaklaştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 150 artarak 439 bin 355, yaşamını yitirenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 936 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, şimdiye kadar 61 milyon 900 binden fazla testin yapıldığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 1 Kasım'da 18 bin 665 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.