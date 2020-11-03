Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüs sebebiyle perşembe günü başlayacak karantina öncesinde marketlere hücum devam ediyor.

Marketlerde tuvalet kağıtlarıyla birlikte un ve yumurta gibi temel ihtiyaç maddeleri rafları boşaldı.

Market zinciri Tesco, Cambridgeshire’daki marketlerinde bu ürünlerin satışına sınır getirdi.

Müşteriler ancak belli sayıda alış yapabiliyor.

Diğer market zinciri Sainsbury's ile toptancı Costco mağazalarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

Sadece marketler değil perşembe günü karantina sebebiyle kapanacak olan kıyafet mağazalarında da büyük yoğunluk oluştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın karantina kararını açıkladığı 1 Kasım’dan itibaren insanlar marketlere akın etmişti.

Market zincirlerinin tedarikte sıkıntı olmadığı açıklaması, insanları teskin etmeye yetmedi.