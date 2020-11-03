Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları koronavirüste hastalığın seyrinin, alınan virüsün dozuyla alakalı olduğunu ifade ettiler.

Düşük dozda virüse maruz kalanlarda öksürük, ateş ya da nefes darlığı gibi semptomlar görülmeyebiliyor.

Orta dozda virüs alanlar hastalığı hafif geçirirken yüksek doz virüslerde kişi hastanelik oluyor. Massachusetts Dartmouth Üniversitesi’nden biyoloji profesörü Erin Bromage, “İnsanı hasta düşürecek viral partikül miktarının ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama şu bir gerçek: Ne kadar yüksek seviyede virüse maruz kalınırsa bunun vücuda girme ve hücreleri etkileme ihtimali o kadar yüksek” dedi.

Virüsün dozuyla birlikte bağışıklık sisteminin de hastalığın seyrini etkileyeceğini belirten bilim adamları, virüsün bir kısmını filtrelediği için maske kullanmanın çok önemli olduğunu ifade ettiler.