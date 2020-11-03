Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş adamı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre; bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov’un evine girdi. Saldırganlar cinayet öncesinde Marugov ile eşi Gaziyeva’yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Saldırı sırasında Marugov’un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçmayı başararak polisi aradı. Polis olay yerine vardığında Marugov’ın cansız bedenini ve saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.

Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Olay Rus medyasına yansırken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.