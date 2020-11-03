Peters, kampa yerleştirilenlere yiyecek verilmediğini, tıbbi yardım da yapılmadığını iddia etti. Peters’a göre kamptakiler, ancak yakınları tarafından yiyecek getirilirse besleniyor. Şoke edici iddiaya göre, düzgün Covid testi bulunmayan ülkede koronavirüs semptomu gösterenler, salgının ilk zamanlarında Çin’de görüldüğü gibi, kapı ve pencereler tahtalarla kapatılarak evlerine hapsediliyor, cesetler de yakılıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jung Un, ülkede Covid-19 testi pozitif çıkan tek bir kişi bile olmadığını açıklamış, bu açıklama uluslararası toplum nezdinde şüpheyle karşılanmıştı.
Kuzey Kore Covid-19’luları karantina kamplarında açlıktan ölmeye terk ediyor
03.11.2020 - 17:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkezi Güney Kore’de bulunan Helping Hands Korea isimli yardım kuruluşundan Tim Peters, Kuzey Kore’deki kaynaklarına dayanarak, bu ülkenin Covid-19 hastalarını Çin sınırındaki karantina kamplarına yerleştirdiğini söyledi.
Etiketler : Kuzey Kore,
743884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743884.aspx
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