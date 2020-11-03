Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peters, kampa yerleştirilenlere yiyecek verilmediğini, tıbbi yardım da yapılmadığını iddia etti. Peters’a göre kamptakiler, ancak yakınları tarafından yiyecek getirilirse besleniyor. Şoke edici iddiaya göre, düzgün Covid testi bulunmayan ülkede koronavirüs semptomu gösterenler, salgının ilk zamanlarında Çin’de görüldüğü gibi, kapı ve pencereler tahtalarla kapatılarak evlerine hapsediliyor, cesetler de yakılıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jung Un, ülkede Covid-19 testi pozitif çıkan tek bir kişi bile olmadığını açıklamış, bu açıklama uluslararası toplum nezdinde şüpheyle karşılanmıştı.