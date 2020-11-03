Pinterest ve Instagram’da en beğenilen fotoğraflardan da faydalanan kuruluşun listesinin ilk sırasında Şili’deki Torres del Paine Milli Parkı var. Hemen ardından Faroe Adaları geliyor. Türkiye de 50 kişilik listeye iki yerle birden girdi. Pamukkale 14., Kapadokya 30. sırada yer aldı.
Turizm kuruluşlarına göre dünyanın en güzel 50 yeri! Listede Türkiye’den de iki yer var...
03.11.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Big 7 Travel isimli turizm kuruluşu, 1,5 milyon kişinin fikrini alarak dünyanın en güzel 50 yerini açıkladı.
Etiketler : pamukkale,turizm,
743893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743893.aspx
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