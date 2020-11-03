Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pinterest ve Instagram’da en beğenilen fotoğraflardan da faydalanan kuruluşun listesinin ilk sırasında Şili’deki Torres del Paine Milli Parkı var. Hemen ardından Faroe Adaları geliyor. Türkiye de 50 kişilik listeye iki yerle birden girdi. Pamukkale 14., Kapadokya 30. sırada yer aldı.