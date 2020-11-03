Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde sonuçlar merakla beklenirken, Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.

Trump, bugün Washington DC yakınlarındaki Virginia'nın Arlington kentinde bir seçim merkezini ziyaret etti.

Basına kapalı geçen ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Trump, "Bu gece muhteşem bir gece yaşayacağız." dedi.

Trump, bu akşamdan başarı beklediğini belirterek, "Henüz bir yenilgi ya da zafer konuşması hazırlamadık. Kazanmak kolay ama kaybetmek asla kolay olmadı." yorumunda bulundu.

Bazı eyaletlerin postayla 3 Kasım'a kadar kullanılan oyları, seçimden sonra da kabul etme kararını eleştiren Trump, "3 Kasım gecesi sonuçları öğrenme hakkımız var. Bu seçimleri tüm dünya izliyor." diye konuştu.

Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.

Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi.

Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.

Melania Trump oyunu Florida'da kullandı

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump oyunu Florida'nın Palm Beach kentinde kullandı.

Eşi Donald Trump'ın erken oy kullandığını anımsatan Melania Trump, kendisinin seçim gününde oy kullanmayı tercih ettiğini belirtti.