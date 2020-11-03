Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonoio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında gayrı resmi toplantıda bir araya geldi. Görüşme, saat 19.10 sıralarında başladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü
03.11.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis gayri resmi toplantıda bir araya geldi.
Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Tatar,Rum lider Anastasiadis,
743940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743940.aspx
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