Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücahit Karmış

Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki akşam altı farklı noktada düzenlenen terör saldırılarında biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Çatışmanın ortasında kalan Türk gençler Recep Tayyip Gültekin ve Mikâil Özen, canları pahasına yaralıları kurtardı. Gültekin, saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, ağır yaralanan bir polis memurunu da ambulansa taşıdı. Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz Türk asıllı Müslümanlar olarak terörün her türlüsünden nefret ediyoruz. Avusturya’nın yanındayız. Viyana ile birlikteyiz. Ne olursa olsun her zaman insanlara yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

İki Türk, ülkede millî kahraman ilan edildi.

“İYİLİĞİN TEMSİLCİSİ OLUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana kahramanları Recep Tayyip Gültekin ve Mikâil Özen ile telefonda görüştü. “Avusturyalılara yardım etmeye devam edin” diyen Erdoğan şu mesajı verdi: Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları yaratandan ötürü sevdik, dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim.