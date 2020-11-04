Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün dokuz daha özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

Ermenistan ordusu ise Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtı. Açıklamada, Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 T-72 Tank, 3 D30 obüs, 1 “Zastava M-55” uçaksavar, 1 insansız hava aracı ve 3 mühimmat kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, ayrıca tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.