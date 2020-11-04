Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, "Sierra Leoneliler olarak, Türk milletini, ticari ortaklıkların yanı sıra kültür ve eğitim alanlarında da her iki milletin karşılıklı fayda sağlayabileceği güçlü ortaklıklar kurmak üzere ülkemize davet ediyoruz." dedi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bakan Tunis, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasında ilişkilerin ve iş birliğinin seviyesinin artırılması açısındam özel bir ziyaret olduğunu belirtti.

Sierra Leone'nin Türkiye'de ilk kez Büyükelçilik açmış olmasının bu ziyareti daha da anlamlı kıldığını kaydeden Tunis, gelecekte bu tür diplomatik ziyaretlerin rutin hale gelmesini arzuladıklarını ifade etti.

Bakan Tunis, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun, halihazırda Türkiye ile geliştirilmekte olan güçlü iş birliğinin daha da derinleştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, "Bugün burada oluşumuz, hükümetimizin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin seviyesinin artırılmasına ne kadar özel önem atfettiğinin göstergesidir." dedi.

Türk firmalarının halihazırda Sierra Leone'de enerji, inşaat ve tarım alanında önemli yatırımları bulunduğunu dile getiren Tunis, "Ancak Sierra Leone yatırım için daha birçok sektörde önemli potansiyele sahip. Bu yüzden daha fazla sayıda Türk yatırımlarını ülkemizde görmek isteriz." diye konuştu.

Tunis, kar amacı gütmeyen Türk kuruluşlarının da ülkesinde bulunmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

" Öte yandan Türklerle olan ilişkilerimizin sadece ekonomik yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sierra Leoneliler olarak, Türk milletini, ticari ortaklıkların yanı sıra kültür ve eğitim alanlarında da her iki milletin karşılıklı fayda sağlayabileceği güçlü ortaklıklar kurmak üzere ülkemize davet ediyoruz."

- Batı Afrika'nın genç ülkesi Sierra Leone

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, genç nüfusu, zengin yer altı kaynakları ve son yıllarda gelişme gösteren ekonomisiyle öne çıkıyor.

Başkenti Freetown ve para birimi Sierra Leone Leonesi olan ülke, 1961'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

Yaklaşık 72 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip Sierra Leone'nin Gine ve Liberya ile sınırı, Atlantik Okyanusu'na da kıyısı bulunuyor.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 7,8 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de resmi dil olarak İngilizce konuşuluyor.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı 0-24 yaş aralığında bulunuyor ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 80'i Müslümanlardan oluşuyor.

- Türkiye, Sierra Leone'nin en önemli dış ticaret ortaklarından

Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2019'da Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 11,55 milyar dolar olan Sierra Leone ekonomisi, aynı yıl yüzde 5,1'lik büyüme kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 2 oranında küçülmesi beklenen ülke GSYİH'sinin 2021 yılında tekrar pozitif ivme kazanacağı öngörülüyor.

Sierra Leone, 2019'da 690 milyon dolar değerinde ihracat ve 1,05 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirerek, yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde dış ticaret hacmine ulaştı.

Ülkenin başlıca ihracat ürünlerini titanyum, aluminyum, ahşap ürünleri ve elmas oluştururken, hububat, tıbbi ilaçlar ve elektronik aletler temel ithalat ürünleri olarak öne çıkıyor.

2019 itibarıyla ülkenin en önemli dış ticaret partnerlerinden olan Türkiye, Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından Sierra Leone'nin en fazla ithalat yaptığı 4. ülke olma özelliği taşıyor.

Türkiye geçen yıl Sierra Leone'ye yaklaşık 53,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirirken, Sierra Leone'den de yaklaşık 2,8 milyon değerinde ithalat gerçekleştirildi.

Sierra Leone'nun Türkiye'den çoğunlukla inşaat malzemeleri ve hububat ithal ederken, Türkiye'de bu ülkeden hurda gemi, titanyum ve altın ithal ediyor.

- Sierra Leone ile diplomatik ilişkiler

Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ilk diplomatik ilişki 1971 yılında tesis edildi.

1991 ile 2002 arasında kanlı bir iç savaş yaşayan Sierra Leone, 2005'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ile oluşturulan Barış İnşa Komisyonu Sierra Leone Konfigürasyonunda Türkiye'nin de yer almasını istemiş ve bu amaçla Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan başvuru uygun görülerek Türkiye 2012'de bu Konfigürasyonun üyesi olmuştur.

Türkiye, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) aracılığıyla sağlık, gıda, eğitim gibi çeşitli alanlarda Sierra Leone’ye kalkınma yardımlarında bulunurken, Türk Hava Yolları (THY) da 2018 yılı itibariyle başkent Freetown'a düzenli uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği 2018'de faaliyete geçerken, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği Dışişleri Bakanı Tunis'in ziyareti sırasında 3 Kasım 2020'de resmi olarak hizmete açıldı.