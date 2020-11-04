Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li rapçi Kanye West, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yarıştı. Seçime bağımsız aday olarak katılan West'in aldığı oy belli oldu. 43 yaşındaki şarkıcı, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin oy aldı. West, en yüksek oy oranını yüzde 0,3 ile yaklaşık 10 bin oy aldığı Tennessee eyaletinde elde etti. West, söz konusu eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geride bıraktı. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geçti. Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee'de oyların yüzde 60,8'ini alırken, Demokrat Joe Biden yüzde 37,4'te kaldı.

Kanye West, başkanlık seçimini kaybettiğini kabul etti. Oy sayımı esnasında yayınlanan videosunda hala iddialı olduğu görülen ve halinden dolayı sosyal medyada alay konusu edilen şarkıcı, şimdiden gözünü 2024 seçimlerine dikti. West, seçim sonularını gösteren ABD haritası önündeki fotoğrafını paylaşarak, “Kanye 2024” mesajını yazdı.

Öte yandan ABD'li rapçi Kanye West, Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının espri konusu oldu. West için kullanıcılar "Batı Perinçek" mesajı paylaştı