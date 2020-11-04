Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump'ın eleştirilerine hedef olan Demokrat Partili iki kadın milletvekilinden Alexandria Ocasio-Cortez, New York eyaletinden ve Ilhan Omar ise Minnesota eyaletinden yeniden milletvekili seçildiler.

Arizona'da senatörlük yarışını Demokrat aday astronot Mark Kelly kazandı. Böylece Demokratlar Senato'da Cumhuriyetçilerden bir sandalye daha kazandı.

Wyoming eyaletindeki senato yarışını açık farkla kazanan Cumhuriyetçi aday Cynthia Marie Lummis, eyaletin tarihindeki ilk kadın senatörü oldu.

North Carolina'da Cumhuriyetçi Partiden milletvekili seçilen 25 yaşındaki Madison Cawthorn, Temsilciler Meclisinin en genç üyesi olacak.

Delaware senatörlüğü yarışını kazanan Demokrat aday Sarah McBride, ABD Senatosunun tarihindeki ilk ve ABD'de en üst düzey seçim kazanan ilk trans birey oldu.

South Carolina'da, Trump'ın müttefiki Lindsey Graham, yeniden senatör seçilmeyi başardı.

Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, yeniden kazandı.