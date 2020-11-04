Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson şehrinde emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada, polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.