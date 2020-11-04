Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Gıda Bakanı Mogens Jensen, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak ve Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde'nin katılımıyla, Dışişleri binası Eigtveds Pakhus'a davet edilen basın mensuplarına mesafeli basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Covid-19'un Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda mutasyona uğradığını ve insanlara bulaştığını söyledi.

Mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar." dedi.

Mutasyona uğrayan Covid-19'un özellikle Kuzey Jylland bölgesindeki vizonlarda 12 defa tespit edildiği belirtildi.

Uzaktan yapılan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, mutasyona uğrayan virüsün insan sağlığı ve geliştirilmekte olan aşılar için bir tehlike olduğunu söyledi.

Heunicke, Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve AB Komisyonunu mutasyona uğrayan virüsle ilgili bilgilendirdiklerini açıkladı.

Toplantıda söz alan Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak da virüsün mutasyona uğraması sonucu normal virüs gibi antikor tedavisine cevap vermediğini bildirdi.

Antikor tedavisinin mutasyona uğrayan virüse karşı efektif olmadığının altını çizen Mölbak, vizonların uyutulmaması durumunda ülke sağlığına ve küresel sağlığa karşı risk doğuracağını vurguladı.

Kedilerin de Covid-19'a yakalanabileceğini, ancak vizonlar kadar salgını yaymacağını kaydeden Kaare Mölbak, köpeklerin ise Covid-19'a karşı reseptörlerinin bulunmadığını ve salgın riski taşımadığını, bu nedenle kedi ve köpek sahiplerinin telaşlanmaması gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıklarken, Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde da vizonların uyutulmasına en kısa zamanda başlanılacağını ifade etti.

Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Danimarka'da vizon endüstrisi

1000'in üzerinde vizon çiftliği bulunan Danimarka'da yılda yaklaşık 13 milyon vizon derisi üretiliyor.

Vizon çiftliklerinin sahibi olan Kopenhagen Fur Kooperatifi, deri müzayedeleri düzenliyor ve ihraç ediyor.

2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor.