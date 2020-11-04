Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 558 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 543 bin 321’e yükseldi. Bakanlık verilerine göre son 24 saatte 394 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 674’e ulaştı. Ülke genelinde 2 bin 884’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 866 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.