Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı da düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı böylelikle 7'ye yükseldi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askerî teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtardığı ayrıca tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı. 27 Eylül'den bu yana süren harekâtta, Azerbaycan ordusu 4'ü kent merkezi olmak üzere 201 yerleşim merkezini işgalci Ermenistan'dan geri almıştı.

Ermenistan ordusu ise Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı olan "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hâle getirildi. Ermeni güçler, uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha hiçe saydı.

39 gündür sığınaktalar

Ermenistan ordusunun roket saldırılarının hedefindeki Azerbaycan’ın Terter kentinde bulunan siviller, 39 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda hayat mücadelesi veriyor. Tele-vizyondan haberleri izleyerek savaşın gidişatını yakından takip ediyorlar. Savaşın başladığı günden berri sığınaklarda kaldıklarını belirten Eldar Şamilov “Sonuna kadar burada dayanacağız, yaşayacağız. Karabağ uğrundan vuruşuyoruz. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız, ordumuz için bol bol Kur’ân-ı kerim okuyup dua ediyoruz” diye konuştu.