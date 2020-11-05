Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güvenlik kaynaklarına göre, Diyale iline bağlı el-Abbara bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 patlamada bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlk patlama Diyale’nin kuzeydoğusunda yer alan el-Abbara bölgesinde yol kenarına yerleştiren bombanın patlaması sonucu meydana geldi. İlk patlamada bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerini hedef alan ikinci patlamada ise 3 güvenlik mensubu yaralandı.

Olay yeri güvenlik güçleri tarafından kuşatma altına alınırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.