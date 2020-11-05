Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 48 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyon 200 bini aşkın can kaybına neden olan Covid-19 virüsü, Japonya'da yeniden etkisini artırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aşarak, bugün bin 24 oldu. Son gelişmeler ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan toplam enfeksiyon sayısını 105 bin 770'e taşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 816'ya ulaştığı bildirildi.

Tokyo en riskli bölge

Vaka sayısının bölgelere göre dağılımında Tokyo 31 bin 893 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 13 bin 316 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa Eyaleti'nde 9 bin 20'ye çıkan enfeksiyon sayısı, Aichi'de ise 6 bin 548 oldu.