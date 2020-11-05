Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

BPPTKG, bu kapsamda yanardağa tırmanış ve turistik gezinin yanı sıra çevresindeki madencilik faaliyetlerinin geçici süreyle askıya alındığını ifade etti.

Son dönemde yanardağda artan hareketliliğin büyük bir patlamayı tetikleyebileceği bilgisini paylaşan yetkililer de yanardağın kraterinin 5 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yaptı.

Alarm sistemi 4 aşamadan oluşuyor

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.