ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.
Fed faiz kararını açıkladı
05.11.2020 - 22:08 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Etiketler : fed,
744470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744470.aspx
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