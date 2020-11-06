Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'un sosyo-ekonomik açıdan olumsuz etkisini en çok yaşayan toplumsal sınıf, ülke nüfusunun yüzde 13'üne denk gelen altı milyondan fazla göçmen olsa da kriz aynı oranda İspanyolları da vuruyor. Ülkede gıda yardımı alan ailelerin sayısına her geçen gün yenileri ekleniyor. Başkent Madrid'de gıda yardımı dağıtan kurumlardan Madrina Vakfının Direktörü Conrado Jimenez “Salgından önce günde yaklaşık 400 aileye yardım verirken bu sayı şu anda üç binlere çıktı” diyor. İspanyol vatandaşı Teresa ise acı tabloyu şöyle anlatıyor: Artık gıda yardımlarında çok daha uzun kuyruklar var. İspanyolların birçoğu utandıklarından gelmiyor. Açlıktan anneler, bebekleriyle birlikte kuyruğa giriyor. Çok kötümser ve üzücü bir durum.