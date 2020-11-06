Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

ABD’deki Donald Trump ve Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz sonuçlanmadı. Posta yoluyla verilen oylarda zaman sınırlamasına uyulmadığı iddiası, çöpten çıkan oy dedikoduları ya da henüz sayılamayan oylar sebebiyle ABD’nin 46’ncı başkanının belirlenmesi biraz zaman alacak görünüyor. Ancak mevcut tabloya göre Demokrat aday Joe Biden başkan seçilmek için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşmaya çok yakın. Şu ana kadar 264 delegeyi almayı başaran Biden’in, ABD tarihinin en yaşlı başkanı olması an meselesi.

50 eyaletten oluşan ABD’nin nüfusu, tahminî verilere göre 331.002.651 kişi. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturuyor ve yaklaşık 250 milyon seçmen sandıkta son sözünü söyledi. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu belirtiliyor. Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.

ABD’de ilk sonuçlar bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD'de de ilk sandıklar açıldı; 12 kişinin yaşadığı Dixville’de Biden 5 oy alırken Trump hiç oy alamadı. 23 kişinin yaşadığı Millsfield’de ise Biden 6 oy, Trump ise 16 oy aldı. İki köy hakkında belirtilen bir diğer detay ise kavgalı olmaları ve hiç konuşmamaları.

EN FAZLA OYU BIDEN ALDI

Demokratik başkan adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden, ülke çapında 70 milyondan fazla oy alarak tarihteki en fazla oyu alan başkan adayı oldu. Eski başkan Obama daha önce, 2008'de bir başkan adayı için kullanılan oyların çoğunun rekorunu elinde tutuyordu ve o sırada 69,4 milyondan fazla oy almıştı. Biden şu anda ülke çapında 72.110.951 oy aldı ve artmaya devam ediyor. Başkan Trump ise ülke çapında 68.643.544 oy topladı ve sayımlar sürüyor.

ABD'NİN İKTİDARLARI

Bu seçimler Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında seçim galibiyet sayısı olarak da önemli. Zira bugüne kadar yapılan 58 başkanlık yarışında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler seçimlerde yirmi üçer defa ipi göğüsledi. Bu seçimin kazananı eşitliği bozacak. 1789 'dan bu yana başkan seçmek için sandığa giden ABD'nin 231 yıllık tarihinde 92 yıl Cumhuriyetçiler, 102 yıl da Demokratlar iktidarda kaldı.

ABD seçimlerini hangi parti kaç DEFA kazandı?

2 partisiz

1 Federalist Parti

7 Demokrat-Cumhuriyetçi Parti

2 Whig Partisi

23 Demokrat Parti

23 Cumhuriyetçi Parti