Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırılarda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un halası Şaire Guliyeva, yeğeninin oynadığı yerleri göstererek "Onun arzuları vardı. Dünya neden susuyor? Arthur'dan geriye derdi kaldı yüreğimde" diye konuştu.

Hicran Guliyeva da "Devletimiz, Azerbaycan ve Türkiye sağ olsun. Böyle şeyler bizi korkutmuyor. Evlerimizi, toprağımızı koruruz. Evlerimizi koruyanlardan da Allah razı olsun. Topraklarımız azat olsun her şey düzelir" ifadesini kullandı.

Evi yıkılan 67 yaşındaki Ragibe Guliyeva da torununun da saldırılarda şehit olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Saldırıda ben de yaralandım, kızım hâlâ hastanede. Hayatımızı kaldığı yerden sürdürmeye çalışacağız. Evlerimizi de düzeltmeye çalışacağız. Önce Karabağ'ı kurtarsınlar. Ölüme çare yok. Önce Karabağ alınsın, sonrası hallolur. Sağ olsun Erdoğan. Kardeş gibi, ata gibi minnettarız.