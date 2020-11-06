Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.

İngiliz medyasından çarpıcı iddia: Putin ocak ayında görevi bırakacak! İngiliz gazetesi Daily Mail, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.