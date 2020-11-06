Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda’nın Donegal kasabasında Sophie Curran ve Conor McClory isimlerindeki iki sörfçü, sahilde üzerinde Rusça yazılar bulunan metal bir silindir gördü.

Sörfçüler önce bunun ya bir bomba ya da ölen birinin küllerinin konulduğu kutu olduğunu düşündü. Silindirin üzerindeki yazıları tercüme ettiren sörfçüler, bunun 2 sene önce Kuzey Kutbu’nda buzullara gömülen bir zaman kapsülü olduğunu tespit etti. Kutunun içinden de bölgeye keşif için giden Rus gemisiyle mürettebatının fotoğrafları, mektuplar, menüler, güzergahlar ve bir askeri rozet çıktı.

Kapsülün 50 sene kadar sonra bulunacağını düşünen mürettebat, kapsülün sadece 2 sene sonra kutuplara 4 bin kilometre uzaklıkta ortaya çıkmasına şaşırdı. Bu durum, buzullarda küresel ısınma sebebiyle meydana gelen erimeyi gösterdiği için de endişeyle karşılandı.