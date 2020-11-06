Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Sheffield bölgesinde bir bakımevi, gelen ziyaretçiler için koronavirüs tedbirlerine uygun düzenlemeler yaptı.

Cam bir bölüm oluşturulurken, ziyaretçiler bakımevlerindekilere ancak Covid bakımından güvenli 'kucaklama eldivenleri' takarak temas edebiliyor.

Genelde araştırma laboratuvarlarında görülen son derece büyük boydaki plastik eldivenler başta ziyaretçiler tarafından yadırgansa da yavaş yavaş benimsenmeye başladı.

Koronavirüsün ilk görüldüğü zamanlarda mart ayında bakımevlerine ziyaret tamamen yasaklanmış, bunun orada kalanlar üzerinde psikolojik tahribata yol açtığı görülmüştü.

Bakımevi, bu uygulamayla bu tahribatı ortadan kaldırmayı hedefliyor.