Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgeden alınan bilgiye göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın kurtarılan Zangilan bölgesinde kullandığı binanın denetimi sırasında bazı belgesel malzemeler bulundu. Bu materyallerin analizi sırasında aralarında Suriye vatandaşlarının bir listesi ve pasaport fotokopilerinin bulunduğu tespit edildi. 60 Suriyeli Ermeni’nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasadışı yerleşim sürecinde Zangilan bölgesine yerleştirildiği öğrenildi.

Ayrıca, Suriye vatandaşı Baazo Hraj Sepob (pasaport: 015-11-L021693), Suriye, Haseke bölgesinde ikamet eden, 2 .05.1964 doğumlu, İskenderiye Hartion Avadis (Suriye vatandaşı, Halep ikametgahı, Suriye), 12.11.1969 (Pasaport: 004-11-L128622) ve 01.01.1962 tarihinde Suriye'de doğan Ermeni vatandaşı Kirakos Babkin (pasaport: AM 0709227) adına düzenlenen pasaportların fotokopileri de bulundu. Bu doğrultuda arama çalışmaları devam ediyor.