Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve oğlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Viktor Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi Belarus'a yönelik yaptırımlar kapsamına alındı. Listede ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı İvan Tertel gibi kişiler bulunuyor.

Yaptırım kararının Belarus'ta ağustosta düzenlenen seçim sonrasında muhalefetin gösterilerinin şiddet yoluyla bastırılması nedeniyle alındığı belirtildi. Son kararla birlikte Belarus yönetiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 59'a yükseldi.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişilere mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.

AB, Belarus'taki cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunuyor ve seçimin sonucunu tanımıyor. AB, seçim sonucunu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle geçen ay 40'tan fazla Belaruslu üst düzey yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.