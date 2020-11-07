Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da nüfusun yarısından fazlasının İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkların (NTD) tehlikesi atlında olduğu bildirildi. Nijerya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Koordinatörü Dr. Chukwuma Anyaike, yaptığı açıklamada, NTD'nin 20 farklı hastalıktan oluştuğunu ve genelde tropikal ya da subtropikal bölgelerde yaygın olduğunu belirtti. Bu hastalıkların sağlıksız hayat şartları, su kaynaklarının eksikliği gibi problemlerden kaynaklandığını kaydeden Anyaike "Hastalıklar, dünyanın en fakirlerini etkileme eğiliminde oldukları ve diğer hastalıklardan daha az ilgi gördükleri için 'ihmal edilmiş' diye ifade ediliyor" şeklinde konuştu. Anyaike, Nijerya'da yaklaşık 122 milyon kişinin bu hastalığın tehlikesi altında olduğunu bildirdi. Mücadele için yardım çağrısı yapan Anyaike "Hastalıkları kontrol etmemiz, ortadan kaldırmamız ve temizlememiz gerekiyor" dedi. ABUJA

Gizemli hastalığa 87 kişi kurban gitti

Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde iki ayda "gizemli hastalık" sebebiyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyaletin Hastalık Gözetim ve Bildirim Sorumlusu Vincent Oshomi, hayatını kaybedenlerin kan kusmadan önce ishal ve kasılma semptomları gösterdiğini belirtti. Oshomi, eylülden bu yana gizemli hastalık nedeniyle Ette bölgesinde 37, komşusu Umuopu bölgesinde ise 20 kişinin öldüğünü belirtti. Delta eyaletinde de bir haftada "gizemli hastalık" yüzünden 30 kişi can vermişti. ABUJA