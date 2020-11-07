Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı.