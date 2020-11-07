Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı.
Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
07.11.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : azez,patlama,
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